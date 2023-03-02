В четверг, 2 марта, во время брифинга Гуменюк заявила, что массированные ракетные обстрелы нашей страны путинскими войсками могут остаться в прошлом, информирует «НБН».

Спикер ОК «Юг»рассказала, что войска РФ сейчас заняты поисками новых тактик. Например, захватчики начали распределять ракетные удары во времени. Иногда они совмещают обстрелы с моря и воздуха, а также запуск небольших партий БПЛА иранского производства.

Руководитель пресс-центра добавила, что враг хочет обезвредить украинскую систему противовоздушной обороны и наносить результативные удары. Ракет у государства-террориста стало намного меньше, однако они все еще есть.

Ранее Гуменюк рассказала, какую тактику могут выбрать ВС РФ для новой ракетной атаки на Украину.