Министерство обороны Соединенного Королевства в четверг, 1 марта, опубликовало разведывательный обзор по российско-украинской войне, информирует «НБН».

Британская разведка отмечает, что украинские военные продолжают оборонять Бахмут и погодные условия могут помочь им удерживать город. Весеннее повышение температуры приведет к болотистым условиям и бездорожью, что ухудшит передвижение по пересеченной местности.

Потепление даст определенное военное преимущество ВСУ, которые держат оборону. Оккупантам будет труднее проводить наземные операции на Бахмутском направлении, так как почва станет разрыхленной, что создаст проблемы для передвижения боевых бронемашин по бездорожью.

Напомним, что в Восточной группировке войск ВСУ высказались о выводе защитников из Бахмута.