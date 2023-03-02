О чем еще заявил Рамзан Кадыров, пишет информационный портал «НБН», ссылаясь на личный Telegram-канал главы и экс-президента Чечни — «Kadyrov_95».

По словам Кадыров, в некоторых регионах следует сменить ныне установленный средний уровень реагирования на другой — максимальный, то есть фактически в состояние военного положения. При этом, глава Чечни не считает, что подобные действия станут особо неудобным для жителей этих территорий России, поскольку данные мероприятия призваны обеспечить безопасность.

Также, Кадыров не преминул добавить свои излюбленные мотивы о том, что разобраться с причастными к «террористическому акту» в Брянской области нужно «жестко и даже жестоко». Интересный момент – Кадыров требует призвать к ответу семьи «диверсантов», если эти люди все еще проживают в России, включая основательные и тщательные проверки. По мнению главы Чечни, без содействия/потакания/одобрения родственников, подобные «террористические акты не происходят».

Ранее мы писали, что на самом деле произошло в Брянской области — «Русский добровольческий корпус» записал обращение.