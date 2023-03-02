О том, что именно предлагают российским уголовникам власти страны-агрессора вместо исполнения законного приговора, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в Telegram-канале издания «Верстка».

В частности, некоторые дела, в которых предлагают заменить обязательные исправительные и работы, были найдены в судебных картотеках Москвы, Саратовской, Пермской, Амурской, Еврейской автономной областей. Но для получения подобной отсрочки приговора(применяется статья 398 «УПК РФ», позволяющая дать отсрочку от исполнения приговора при «исключительных обстоятельствах»), необходимо обязательно согласиться поехать воевать в нашу страну.

В основном, такую альтернативу предлагают задержанным за: кражи/побои/хранение наркотиков/пьяное вождение/неуплату алиментов.

Отметим, что такая замена исполнения приговоров, применяется в РФ и касательно уже сидевших ранее россиян. Как правоохранители, так и суды практически во всех регионах России, умышленно игнорируют несоблюдение правил административного надзора, установленного их же коллегами, что следует из данных картотеки российских судов. Также, в некоторых ситуациях, в судах помогают участникам войны с Украиной исключить получение нового уголовного срока.

Ранее мы писали, что Пригожин показал количество «200-х» боевиков ЧВК «Вагнер» за один день под Бахмутом и обвинил Минобороны РФ.