О том, как именно проходили эти разведывательные мероприятия над аэродромом «Мачулищи», где РФ разместила свой разведывательный самолет «А-50У», который в итоге взорвали, пишет «НБН», ссылаясь на видео, опубликованное в YouTube-канале оппозиционной группы «Bypol».

Как можно увидеть, во время проведения одной из таких спецопераций с целью разведки, дрон пролетал прямо над охраняемой территорией аэродрома, иногда чуть не задевая российский военный самолет ДРЛО «А-50У», а в благоприятные моменты – даже садился на часть его радиолокационного оборудования.

В «Bypol» резонно удивляются, почему подобные действия не вызвали никакой ответной реакции от ППО или средств «антидроновой борьбы», на разработку и производство которых, было потрачено более десяти миллионов рублей из бюджетных средств.

Белорусы резюмируют:

А докладывалась ли информация об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет.

Ранее мы писали, как Песков отреагировал на подрыв российского самолета на аэродроме в Беларуси.