О том, что сегодня, около 8 часов утра, в лесном массиве Тульской области, рядом с улицей Молодежной в населенном пункте Березовский, прозвучал взрыв, а потом была найдена воронка, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале «Baza».

В частности, ориентировочно на том самом месте детонации, выявили огромную яму диаметром в 600 метров. Почва вокруг воронки была изрядно покрыта пеплом, а рядом лежали несколько тушек погибших птиц. При этом, ни пострадавших, ни каких-либо повреждений инфраструктуры нет.

Позднее данную информацию подтвердили специалисты единой дежурной диспетчерской службы Киреевского района и комитета Тульской области по региональной безопасности.

Стоит обратить внимание на то, что властями Тульской области было проведено оперативное совещание, и названа собственная версия относительно возникновения этой воронки — падение украинского БПЛА.

По этой причине, глава российского региона Алексей Дюмин, решил усилить меры безопасности в Тульской области, а при существенной необходимости — развернуть дополнительные силы и средства, которые помогут в «охране правопорядка и жизненно важных объектов».

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