Как информирует «НБН», свою реакцию на заявление Путина Казанский озвучил в Телеграм.

Он пишет, что Путин заявил:

«Сегодня был совершен очередной теракт. Было осуществлено проникновение на приграничную территорию. После они открыли огонь по гражданской машине».

На такие слова Путина Казанский ответил:

«Ах ты пи…сина плешивая. А сотни гражданских транспортных средств, которые твоя недоармия расстреляла в Украине в феврале-марте 2022 ты не хочешь вспомнить? Там были и старики и дети. Когда просто на дорогах расстреливали целые колонны гражданских автомобилей и бросали их умирать».

Напомним, ранее мы уже писали об интересных процессах, которые начали происходить в России.