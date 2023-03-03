Как информирует «НБН», свою реакцию на заявление Путина Казанский озвучил в Телеграм.
Он пишет, что Путин заявил:
«Сегодня был совершен очередной теракт. Было осуществлено проникновение на приграничную территорию. После они открыли огонь по гражданской машине».
На такие слова Путина Казанский ответил:
«Ах ты пи…сина плешивая. А сотни гражданских транспортных средств, которые твоя недоармия расстреляла в Украине в феврале-марте 2022 ты не хочешь вспомнить? Там были и старики и дети. Когда просто на дорогах расстреливали целые колонны гражданских автомобилей и бросали их умирать».
Напомним, ранее мы уже писали об интересных процессах, которые начали происходить в России.