Социологи проекта U-Report совместно с фондом ЮНИСЕФ выяснили, как и насколько изменилось эмоциональное состояние молодежи Украины после 24 февраля 2022 года, информирует «НБН».

Специалисты опросили 4174 человека в возрасте от 14 до 34 лет. Результаты исследования показали, что 69% респондентов отмечают ухудшение своего психологического состояния, 7,1% — не замечают изменений. 55% опрошенных признались, что чувствуют тревожность, 24,8% — подавленность и лишь 9% — покой.

Кроме того, 73% украинцев понимают, что им необходима эмоциональная или психологическая поддержка, 29,8% — уже обратились за помощью. При этом 55,6% респондентов искали информацию о том, как улучшить свое состояние, а 44,4% — не искали пути улучшения своего ментального здоровья.

Ранее специалисты Института социологии НАН Украины выяснили, готовы ли наши граждане терпеть трудности, связанные с полномасштабным вторжением РФ.