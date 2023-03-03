О том, что на данном видео, Пригожин даже не пересек окрестности этого города, так как его, похоже, туда попросту не пускают собственные телохранители, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Если приглядеться к кадрам провокационного видео, можно понять, что глава ЧВК «Вагнер» находится в селе Парасковеевка, которое российские оккупанты захватили 20-го февраля.

Таким образом, это видео не более, чем дезинформация, направленная против населения нашей страны. То есть, цель размещенной записи Пригожина — распространение панических настроений, включая провоцирование высшего военного и политического руководства Украины.

Стоит отметить, что это не первая подобная симуляция главного «вагнеровца» — Пригожин част якобы пребывает на передовой, а на самом деле находится глубоко в тылу. В текущем январе, террорист уже выдавал фотографии из пещеры у Владимира за соляные шахты в Соледаре, а тогда все еще продолжались бои.

Ранее мы писали, что Юрий Бутусов показал кадры с «двухсотыми» боевиками ЧВК «Вагнер» под Бахмутом.