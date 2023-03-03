О том, что на питание, «коммуналку» и сопутствующие меры обеспечения безопасности, в отношении любого солдата ВС РФ, государственный бюджет Украины тратит не менее 10 000 гривен/ежемесячно, пишет «НБН», ссылаясь на интервью замглавы Министерства юстиции Елены Высоцкой, опубликованное в издании «Укринформ».

Елена Высоцкая опровергла раннюю информацию Минюста Украины о том, что только 3 000 гривен в месяц стоит содержание одного военнопленного, поскольку первоначально учитывались исключительно расходы на питание и коммунальные услуги. Обновленная информация, в которой сумма выросла до 10 000 гривен/ежемесячно, включает еще и оплату труда персонала/охраны/ конвоя/тому подобного.

Также, по словам чиновницы, в 2022-м году были некоторые сложности с подсчетом конкретных сумм, так как количество военнопленных постоянно изменялось. Следует обратить внимание на заявление замглавы Министерства юстиции, в котором она подвела определенный итог:

Есть расходы на одежду, медицинское обеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство места содержания, персонал, охрану. Так что если говорить о более или менее нормально рассчитанной стоимости содержания пленника в лагере, по итогам 2022-го года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами — эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц.

Напомним, что по Министерство социальной политики Украины рассказало о среднем размере пенсий в текущем январе, и сумма пособия составляет всего лишь 4 622 гривны.

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