Как информирует «НБН», телеграм-канал Flash опубликовал видео, на котором жители Бахмута, которые выехали на территорию страны-агрессора, открыто признают, что ждали Россию.

«Мы хотели в Россию. Мы сидели и мучились! Нам не по пути с Украиной!», — именно это заявляют на видео местные жители Бахмута, которые выехали в Россию.

Ресурс прокомментировал это так:

«Это жители Бахмута, которые долго не смогли ждать Россию, но взяли и сами поехали на болота. Именно так выглядят украинские предатели, а также ждуны русского мира».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что жители оккупированных регионов лишаются социальной защиты.