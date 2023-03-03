В интервью немецкому изданию Bild глава Минобороны Украины заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, он верит, что наша страна может победить агрессора уже в этом году, информирует «НБН».

По словам Резникова, он видит такой шанс, учитывая то, как разворачиваются события на фронте и как развивается поддержка Украины. Министр отметил, что, когда он размышляет об этом, это вселяет в него оптимизм.

«Оптимист – это информированный реалист», — считает чиновник.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что единственный сценарий для Украины на будущее – деоккупация всех ее временно захваченных россиянами территорий и выход на границы 1991 года.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что намеренна предпринять Россия, чтобы приостановить войну.