Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный твиттер Мецолы.

В своём твиттере Роберта написала о том, что ей вновь приятно возвращаться в Украину, ведь здесь храбрые люди, которые фактически вдохновили весь мир и герои, которые не хотят сдаваться, а продолжают бороться за свою землю.

Кроме того, Роберта также отметила, что будущее Украины определённо в Европейской союзе и иначе быть не может.

О подробностях данного визита на данный момент ничего неизвестно.

Напомним, что ранее визит в столицу Украины совершил действующий президент Соединных Штатов Америки Джо Байден.