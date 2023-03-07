Как информирует «НБН», подробности об этом рассказал командир спецподразделения Kraken с позывным Вито.

Согласно его словам, спецоперация по освобождению украинских населенных пунктов в Харьковской области, в которой участвовал Буданов, проводилась в конце марта 2022 года. Речь идет о населенном пункте Русская Лозовая.

Так, в репортаже «Украинской правде» командир спецподразделения Kraken говорит:

Сейчас уже можно об этом говорить. На это задание приезжал лично Кирилл Буданов. Он ходил на штурм

Как известно, именно бойцы спецподразделения ГУР МОУ Kraken заходили первыми в Русскую Лозовую. Зачистка населенного пункта от оккупантов длилась несколько суток.

Вражеские силы всячески пытались тогда возвратить позиции, которые они сдали украинскому спецподразделению, но все оказалось бесполезным. В итоге российские захватчики отошли и закрепились в селе Питомник.

Напомним, ранее мы писали о комментарии Кирилла Буданова относительно возможности нанесения Россией ядерного удара по Украине.

Также после выхода документального фильма Дмитрия Комарова «Рік» многие интересуются какая порода у кота Буданова. Недавно вышла интересная статья об этом.