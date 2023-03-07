О том, что в соответствии с официальной статистикой МВД РФ, касающейся динамики преступности с использованием оружия или взрывчатки в приграничных регионах Черноземья, в этом январе, если сравнивать с первым месяцем 2022-го года, фиксируется все больше случаев определенных правонарушений, пишет «НБН», ссылаясь на «Коммерсант».

В частности, на территории Белгородской области, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, стало больше на 216,7 процента, а в соседней Курской области — на 104,2 процента.

Также, российские правоохранители почему-то учитывают и обстрелы приграничных районов. Если взять во внимание и эти цифры, то в Белгородской области, часть «преступлений с использованием оружия и взрывчатки» выросла в январе 2023-го года, по сравнению с подобными показателями в 2022-м году, на 4 100 процентов — это более, чем в 50 раз. В Курской области аналогичные данные все же немного ниже — 1 300 процентов, или в 23 раза.

Ранее мы писали, что Пригожин начал набирать в ЧВК «Вагнер» пациентов психоневрологических диспансеров.