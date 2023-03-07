О том, что захватчики не могут обеспечить набор в свои карательные структуры, поскольку отсутствует достаточное количество желающих украинцев во временно оккупированной Донецкой области, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

В частности, дело касается пополнения рядов так называемых полиции/прокуратуры/других подобных организаций, которые должны обеспечивать функционирование административно-полицейского режима РФ.

Вызвано это тем, что из-за недавнего усиления гуманитарного коллапса, включая массовую мобилизацию мужчин на временно оккупированных территориях, местные жители окончательно разуверились в пропаганде РФ относительно существования хорошего «русского мира». Таким образом, оккупированные города попросту выходят из-под полноценного контроля россиян. С целью хоть как-то стабилизировать такую ситуации, в Кремле решили откомандировать работников из их МВД, ФСБ и прокуратур в Украину.

Об этом свидетельствует то, что для «командированных» уже начали готовить жилищный фонд, фактически «отжимая» квартиры у местного населения, для расселения своих сотрудников.

Предполагается, что такие «командировки» станут проходить в ротационной форме, а работникам обещают выплачивать премии и дать статус участников так называемой «СВО» — все ради привлечения кадровых россиян.

Ранее мы писали, что в ВСУ назвали имя и фамилию защитника Украины, которого казнили российские оккупанты за слова «Слава Украине!».