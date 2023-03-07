О том, через какой ранее захваченный город, армия страны-террориста совершает свои маневры, а также как РФ готовится оборонять Крым, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Facebook-аккаунте представительства Президента Украины в АР Крым.

Согласно сведениям из открытых источников, в северную часть оккупированного Крымского полуострова, через город Симферополь, продолжают регулярно въезжать грузовики российских военных, в основном — из 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ. Также, оккупантами ведется активный поиск рабочих, которые должны не только вырыть, но и обустроить окопы в окрестностях Красноперекопска.

Отдельно стоит подчеркнуть, что оккупационные власти требуют у потенциальных работников «приходить со своим инструментом», то есть снова можно четко понять, с кем приходится воевать защитникам Украины.

Ранее наш информационный портал писал, как Жданов объяснил, почему деоккупация Крымского полуострова – менее сложная задача.