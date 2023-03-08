Харченко сообщил, что по наиболее оптимистичному прогнозу активное восстановление украинской энергосистемы начнется с июня, информирует «НБН».

Ожидается, что в начале лета поступят самые необходимые элементы оборудования, самыми насыщенными месяцами для энергетиков будут июль-сентябрь, поскольку до нового отопительного сезона ситуацию в энергосистеме нужно сделать стабильно положительной.

По словам эксперта, несмотря на профицит мощности в системе в 1,5-2 ГВт, риск аварий будет сохраняться до восстановления генерационных мощностей и высоковольтных линий.

Так как не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, капитально восстановить его либо массово заменить новым, сейчас линии находятся в состоянии «отремонтированы на колене».

Харченко добавил, что украинцам еще понадобятся павербанки и генераторы, поскольку в стране энергоснабжение не такое надежное, каким оно было до массированных вражеских обстрелов. Кроме того, нужно учитывать риск новых атак россиян на энергетическую систему.

Ранее эксперт рассказал, может ли Украина преодолеть дефицит электроэнергии за год.