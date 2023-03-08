О том, что защитники Украины, возможно, не смогут сдерживать российских оккупантов в окрестностях города Бахмут в Донецкой области, и это произойдет в ближайшем будущем, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального секретарь НАТО Йенса Столтенберга, опубликованное в The Guardian.

По словам Столтенберга, Кремль перебрасывает все больше своих войск в этом направлении — захватчики попросту компенсируют недостаток качества «живой силы» его количеством, то есть пытаются прорвать оборону так называемым «пушечным мясом».

Также, вопреки тому, что армия РФ несет огромные потери, в НАТО не могут исключать, что Бахмут может «в конце концов пасть в ближайшие дни». Впрочем, важно в первую очередь то, что оккупация Бахмута необязательно станет каким-то «переломным моментом в войне». Столтенберг подчеркнул – не стоит сейчас недооценивать Россию, и наша страна может рассчитывать — союзники продолжат всесторонне «поддерживать Украину».

Ранее наш информационный портал писал, что Владимир Зеленский заявил — оборона города Бахмут Донецкой области позволяет Вооруженным силам Украины параллельно готовиться к контрнаступлению.