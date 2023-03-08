О том, какие именно действия руководящего состава ВС РФ вызывают подобную негативную реакцию у «глубинного народа», да такую, что даже относительно обученные «тыловики» возмущенно отказываются воевать с ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В частности, сейчас серьезно выросли показатели недовольства из-за решений высшего командного состава у доминирующей массы мобилизованных в ВС РФ. Основная причина появления сугубо негативных настроений – значительный прирост числа фактов использования малообученных россиян как «штурмовиков», без какого-либо серьезного курса подготовки. То есть, на захват наших укрепрайонов, или попросту «на смерть», отправляют тех оккупантов, кому ранее убедительно пообещали прохождение службы в подразделениях тылового обеспечения, но которые абсолютно не имеют боевого опыта.

Ранее мы писали, что на территорию Беларуси снова стали пребывать эшелоны с войсками РФ.