Сегодня ночью страна-агрессор попыталась в очередной раз уничтожить энергосистему Украины, однако усилия оккупантов вновь не увенчались успехом, информирует «НБН».

Глава украинского правительства в своем Telegram-канале подтвердил, что основной удар российских захватчиков был направлен на объекты энергетической инфраструктуры страны.

По словам Шмыгаля, несмотря на масштабные обстрелы, энергетическая система Украины остается цельной. При этом в некоторых регионах возможны временные отключения света из-за повреждений объектов генерации и распределения в восьми областях. На данный момент энергетики сосредоточены на том, чтобы вернуть электроснабжение Харькова.

Отметим, что после ночной ракетной атаки россиян в некоторых регионах возникли проблемы с подключением к Интернету.