О том, почему на вручении премии «Оскар» в очередной не желают слишком отвлекаться от мира кино и кое-каких «более важных проблем», пишет «НБН», основываясь на информации журнала Variety.

В издании напоминают, что это второй раз, когда от организаторов премии поступает отказ в сторону Киева. При этом, в Офисе Президента Украины тоже официально не заявляли относительно повторного желания Владимира Зеленского удаленно выступить на этой церемонии.

Отметим, что ранее видеообращение Президента Украины показали на Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также на вручении премии «Золотой глобус», но в американской киноакадемии даже не стали комментировать подобную тему журналистам Variety.

Стоит напомнить, что в 2022-м году, против выступления Владимира Зеленского высказался продюсер церемонии вручения премии «Оскар» — Уилл Пакер. Похоже, что его мнение снова перевесило: тогда Пакер выразил опасения — в Голливуде уделяют слишком много внимания войне в Украине, так как она касается только проблем белых, но при этом игнорируют прочие конфликты, «в которые втянуты цветные люди».

И хотя теперь по-прежнему не совсем ясно, каковы мотивы отказа в этом году, возможно, что в «Академии традиционно предпочитают сосредотачиваться только на вкладе кинематографического сообщества», и как угодно, но «держаться подальше от чего-либо политического».

Ранее мы писали, что в Минобороны России объяснили массированную ракетную атаку на Украину «возмездием за терроризм».