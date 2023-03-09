О том, какие именно сведения итальянец Вальтер Биот, давший присягу своей стране и состоявший на военной службе, искал для Кремля, пишет «НБН», ссылаясь на прокуратуру Италии, заявление которой опубликовано в Corriere della Sera.

По мнению обвинения, вина Биота полностью доказана. При этом, задержанный являлся капитаном фрегата, и взят под стражу еще в 2021-м году. Нарушение Биоты состоит в передаче российскому чиновнику конфиденциальной документации, за относительно скромную сумму в 5 000 евро.

Подчеркнем, что в момент задержания, правоохранители обнаружили у Биоты носитель информации и ту самую коробку с наличными. Таким образом, экс-капитан военного фрегата обвиняется военной прокуратурой в разглашении секретной информации с целью содействия шпионажу, передаче конфиденциальных данных, а также в проведения скрытой съемки с целью шпионажа.

Помимо процесса военной прокуратуры, против итальянца, который после своего ареста находится в тюрьме, еще и заведены гражданские дела, тоже с обвинениями в шпионаже/раскрытии государственной тайны, но уже и плюс коррупция.

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