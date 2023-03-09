В комментарии пропагандистским СМИ олигарх пожаловался, что ситуация с поставками снарядов для боевиков ЧВК, которые воюют в Украине, не изменилась, информирует «НБН».

По словам Пригожина, ему заблокировали доступ к каналам боеприпасов. В частности, ему отключили телефоны спецсвязи во всех подразделениях и офисах, а также заблокировали пропуски в ведомства, которые принимают решения о снабжении оккупантов снарядами.

Владелец «вагнеровцев» признался, что сейчас ему остается только обращаться к представителям средств массовой информации, чтобы решить проблему «снарядного голода» в ЧВК.

Отметим, что Кремль запретил государственным новостным агентствам и СМИ цитировать Пригожина, если его высказывания не касаются успехов на фронте или нейтральных тем. Также против олигарха подготовили черную пиар-кампанию.