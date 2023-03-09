В ГУР рассказали, что военная разведка начала использовать аппарат ICEYE, купленный Фондом Сергея Притулы на пожертвования украинцев, с 24 сентября прошлого года.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Спутник помогает Силам безопасности и обороны страны каждые сутки в любую погоду получать необходимые разведывательные данные из космоса для эффективной борьбы с врагом.

В ведомстве рассказали, что за пять месяцев использования ICEYE была проведена разведка почти тысячи районов расположения подразделений ВС РФ на временно захваченных и других территориях, которые представляют интерес для ВСУ.

За этот период разведка обнаружила 360 палаток в местах расположения оккупантов и 7321 объект техники российских войск, в частности: 6 ОТРК «Искандер», 12 ЗРК «Панцирь С1», 11 радиолокационных станций, 36 ЗРК «С-300», 27 вертолетов, 45 самолетов и 10 понтонных переправ.

Как сообщалось, ВСУ получат доступ к коммерческим разведывательным комплексам Skykit.