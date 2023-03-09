Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что сегодняшняя масштабная ракетная атака на Украину была осуществлена оккупантами в качестве «мести» за «прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы» в Брянскую область, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что российские войска нанесли по соседней стране массированный ракетный удар в ответ на организованные «киевским режимом» 2 марта «террористические акции» под Брянском.

Напомним, что пропагандисты РФ похвастались «предотвращением теракта» в Приднестровье. СМИ заявили, что якобы украинские спецслужбы готовили ликвидацию «главы ПМР».