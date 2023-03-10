Российские Telegram-каналы опубликовали видео, которое раненый путинский солдат снял лежа прямо на снегу. «Освободитель» пожаловался, что после минометного обстрела ВСУ ему пришлось сутки ползти до позиций оккупантов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

По словам россиянина, с оторванной половиной руки и простреленными ногами он добрался до своих, однако сослуживцы не поспешили его эвакуировать.

Захватчик сообщил, что он всю ночь в одиночестве пролежал в лесу на холодном снегу, «заботливые» бойцы оставили ему только спальник.

«Ни курить, ни воды», — пожаловался путинский солдат.

В свою очередь пропагандисты представили брошенного оккупанта, как «героя», который спас сослуживца. Псевдожурналисты заверили, что он уже в госпитале.

Напомним, что в Сети появилось очередное видеообращение российских мобьилизованных. Новобранцы путинской армии пожаловались, что их бросили на захват бетонного укрепленного района ВСУ только со стрелковым оружием и лопатами.