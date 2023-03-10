О том, что в оккупационных администрациях, согласно программе подготовки к мобилизации, стали набирать желающих для «народных дружин правопорядка», и это зафиксировано в некоторых захваченных районах Запорожской области, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

В частности, объявлено о создании «Народного ополчения Запорожской области», и в соответствии с «легендой», в него отправят добровольцев, которые якобы должны будут охранять порядок на улицах. Впрочем, даже предатели уже не скрывают, что в такое «народное ополчение» могут попасть и россияне из любых регионов РФ.

Набор подобных «дружинников» преследует как минимум две цели:

первая — пропагандистская, чтобы создать иллюзию о поддержке оккупантов со стороны местного населения после провала идеи с добровольческим батальоном (вступление в который украинцы попросту проигнорировали, и тот остался только в пропагандистских видеороликах);

вторая — составить список лиц пригодных для следующей волны мобилизации, которую подготавливают оккупанты.

Отметим, что вышеописанные операции, враги уже проводили на захваченных землях Донецкой и Луганской областей, где поначалу организовали разные группировки, а затем всех их участников первыми отправили на фронт, так как добровольное решение вступить в «ополчение» — признак особой лояльности к РФ со стороны «бойца».

Ранее мы писали, что в оборонном ведомстве страны-агрессора нашли выход, как списать все «грехи» путинских солдат на временно оккупированных территориях.