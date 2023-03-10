О том, в каких отдаленных городах страны-агрессора, «пригожинские» наемники хотят побыстрее пополнить свои прореженные ряды уже не заключенными или пациентами психоневрологических диспансеров, а «свежей кровью», пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Каспаров.ру».

В частности, «мобилизационные» центры ЧВК «Вагнер» замечены в городах Магнитогорске и Чебаркуле. При этом, в официальной группе представительства частной военной компании Пригожина, отмечается, что только в подобных местах желающим умереть на войне с Украиной, предоставят всю информацию, необходимую для вступления в ЧВК.

Однако будущие «защитники Родины» обязательно должны успешно сдать тесты на хорошую физическую подготовку. Теперь становится понятным, зачем эти центры расположили на базе спортивных клубов: в Магнитогорске это стрелковый «Победа», а в Чебаркуле – стандартный комплекс «Чемпион».

Ранее наш информационный портал писал, что в оборонном ведомстве страны-агрессора нашли интересный выход, как списать все «грехи» путинских солдат на временно оккупированных территориях.