Представитель ГУР МОУ сообщил, что стране-агрессору понадобился месяц, чтобы собрать ракеты для осуществления масштабного обстрела Украины 9 марта, информирует «НБН».

В разведке считают, что во время последней массированной атаки путинская армия использовала вооружение, которое Россия смогла произвести и накопить за месяц.

По словам Юсова, РФ продолжает ракетный террор в Украине, однако с учетом дефицита высокоточного вооружения, которое есть в арсенале захватчиков. Именно поэтому интервалы между масштабными ударами увеличились.

Представитель ГУР отметил, что многие запасы ракетного оружия у путинских оккупационных сил критически низкие, в частности, «Калибров» у ВС РФ осталось лишь 7% от количества, которое было у них до 24 февраля прошлого года.

Напомним, что россияне тайно получили сотни тысяч снарядов от Ирана.