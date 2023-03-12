Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальную страницу в Facebook главы военно-гражданской администрации города Вадима Ляха.

На своей странице Лях выставил фото нынешнего обстрела города и подписал их словами: «В Славянске опять неспокойное утро».

Глава ВГА также сообщил, что из-за вражеского обстрела в самом Славянске было повреждено контактную линию, а также железнодорожный путь. Кроме того, Лях сообщил, что на этот раз к счастью обошлось без жертв.

Напомним, что ранее британская разведка объяснила почему российская армия берёт большое паузы в ракетных обстрелах по территории Украины.