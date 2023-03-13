Как сообщает «НБН» со ссылкой на Информационный центр Минобороны, об этом заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

«Сложная ситуация по-прежнему вблизи Бахмута. Представители отрядов Вагнера осуществляют наступление с нескольких направлений, не отказываясь от попытки прорыва обороны наших войск и продвинуться к центральным районам города», — пояснил военнослужащий.

Одновременно с этим Сырский добавил, что под артиллерийским огнем, а также используя танки и другие огневые средства украинские военные мужественно отражают все попытки противника оккупировать город, поэтому оборона крепости продолжается.

Напомним, что 9 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что благодаря действиям Сил обороны враг не смог взять город Бахмут в оперативное окружение, хотя в целом ситуация остается очень сложной. Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на протяжение менее чем за неделю на Бахмутском направлении оккупанты потеряли более 1 100 военных убитыми и 1,5 тысячи ранеными, а также у них сожгли более 10 складов боеприпасов.

Как известно, масштабные потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте привели к тому, что Пригожин начал набирать наемников в свое военное формирование даже из психдиспансеров.