В эфире «24 канала» Свитан озвучил несколько важных факторов, от которых зависит контрнаступление украинской армии. Военная операция, по словам эксперта, начнется после того, как завершится подготовка военнослужащих и ВСУ получат все необходимое оружие и боеприпасы.

Полковник отметил, что также важную роль будут играть погодные условия, весенние дожди продлятся до середины апреля, информирует «НБН».

По словам Свитана, контрнаступление никто не будет проводить без резервов, которые позволяют удерживать фланг и прорываться на определенных направлениях.

Эта подготовка продлится около месяца, кроме того, с середины апреля понадобится еще несколько недель, чтобы понаблюдать за действиями ВС РФ накануне 9 мая – сакральной для главы Кремля Владимира Путина даты.

Эксперт считает, что «золотой месяц» для ВСУ может начаться с середины апреля и 9 мая. Украинские защитники могут пойти в контрнаступление на двух-трех направлениях.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский высказался об обороне города Бахмут Донецкой области и о подготовке ВСУ к контрнаступлению.