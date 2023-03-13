Как передает «НБН«, об этом в своем видеообращении заявил скандальный наместник Киево-Печерской Лавры владыка Павел (Лебедь/»Мерседес»).

«У нас нет намерений выселяться, и мы не станем этого делать, так как сейчас действуют законы, которые поддерживают человека. Угрожать нам расправой – это уже не 1917-й год. Сейчас уже есть мировое сообщество, есть определенная культура. Мы ведь еще не начали усердную молитву, чтобы Господь продемонстрировал чудо, но, скорее всего, нас все-таки заставят», — сказал священнослужитель.

В то же время владыка Павел добавил, что представляемая им религиозная община не является коллаборантами, но гражданами своей страны, которые проживают в этом месте с 1988 года, поэтому у многих есть только это место. «Никому не удастся оторвать нас от любви божьей», — добавил владыка.

По словам митрополита Павла, УПЦ МП «не возражает против законных действий», в частности инспекций комиссий. Также церковники УПЦ МП говорят, что им не предоставили законных оснований для выселения.

Напомним, ранее мы писали о комментарии ГУР относительно возможности обмена церковников УПЦ МП на украинских военнопленных.