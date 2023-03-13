О том, что во временно оккупированном городе, представители властей РФ придумали так называемые «плановые осмотры жилищного фонда», и, в итоге, станут попросту «отжимать» квартиры у местных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По словам Федорова, российские оккупанты заранее обнародовали информацию относительно проведения этих «плановых осмотров жилищного фонда». Однако дело точно не затрагивает какое-либо сохранение инфраструктуры, а касается исключительно «террора и отжима имущества».

В частности, под видимостью указанных «плановых смотров» россияне хотят начать:

выявление квартир, владельцы которых покинули Мелитополь;

составление отчетов о найденных «схронах», которые сами и создали;

террор и запугивание местных жителей (обвиняя их в сотрудничестве с партизанским движением).

Кроме того, как именно «рашисты обходятся с жилищным фондом», лучше всего заметно по Мариуполю, а подобное «попечительство» в отношении жителей, уже прочувствовали все украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях.

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