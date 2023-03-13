В эксклюзивном интервью ТСН.ua эксперт объяснил, что при наличии любой западной системы ПВО все равно через ее оборону будут прорываться какие-то летательные аппараты, информирует «НБН».

По словам Грабского, в этой ситуации для надежной защиты неба Украина должна наращивать плотные системы ПВО и делать оборону воздушного пространства системной, многоуровневой и мультифункциональной. Это позволит уничтожать все или большинство воздушных целей, которые угрожают стране.

Эксперт прокомментировал заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что массированные ракетные обстрелы россиян должны ускорить передачу систем противовоздушной обороны Киеву.

Грабский считает, что скорость поставок зависит от того, как быстро наши защитники будут осваивать такие системы вооружения и как быстро они будут направлены в нашу страну.

Эксперт добавил, что также Украина должна развивать самостоятельно системы ПВО, а не только рассчитывать на внешние источники поставок, исходя из сложившихся реалий.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Израиль рассматривает возможность передачи Киеву системы ПВО «Железный купол».