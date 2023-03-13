О том, что представители ЕС увеличили продолжительность ранее введенных санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны, на полгода, до 15-го сентября 2023-го года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Совета Европейского Союза.

Отметим, что этот персональный санкционный пакет предусматривает запрет передвижения физических лиц(например, въезд в страны-члены ЕС), замораживание активов, запрещение предоставления средств или подобных экономических ресурсов, как физическим, так и юридическим лицам из перечня, в который внесли 1 473 человека и еще 205 организаций.

Предполагается, что это решения заставит Кремль немедленно остановить свое жестокое полномасштабное вторжение в Украину. При этом, в ЕС продолжат неуклонно поддерживать нашу страну столько времени, сколько потребуется, не исключая безоговорочной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

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