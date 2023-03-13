Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Петр Андрющенко.

В том числе, чиновник пояснил, что российские войска подняли авиацию.

«Опять та же схема. ПВО, далее самолеты», — подчеркнул советник. Также Андрющенко проинформировал о серии взрывов вблизи Старого Крыма.

«Хлопок с детонацией. Взрыв за взрывом», — сказано в сообщении.

Также Петр Андрющенко опубликовал в Сети видео полетов вражеской авиации в небе над Мариуполем.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Мариуполе прогремели десятки взрывов.