Как сообщает «НБН«, об этом высокопоставленный чиновник написал в своем Telegram – канале.

«В период военного положения выдачу повесток нужно осуществлять в соответствии с законами Украины, с соблюдением всех прав и законов украинских граждан, через обеспечение их защиты от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность», — отметил Лубинец.

Кроме того, известно, что нормы закона не устанавливают, где должны быть вручены повестки, в связи с чем это можно сделать на улице, в кафе или на работе.

Право на вручение повесток предоставляется органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, учебных заведений или организаций, а также управляющим многоквартирных домов или должностным лицам районного или городского центра комплектования.

Вместе с тем у гражданина есть право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица. Граждан также призвали не стесняться проверять правильность заполнения документов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в скором будущем повестки смогут приходить в приложение «Дія».