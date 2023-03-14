О том, что в воздушном пространстве над Черным морем, сегодня, 14-го марта, зафиксировано происшествие с БПЛА «Reaper», пишет «НБН» со ссылкой на предварительную информацию, сначала опубликованную BFMTV, а потом и в Twitter-аккаунте агентства AFP.

В соответствии с первичными данными, расследование, касающееся того, что американский БПЛА был, похоже, сбит, уже ведется, однако что же именно произошло, с точностью неизвестно. Спустя какое-то время AFP, опираясь на информацию из источников в Пентагоне, сообщило — дрон столкнулся с истребителем ВКС РФ.

Напомним, что БПЛА «Reaper» является основным ударным беспилотником ВС США, и может разместить на борту до 1 700 килограмм боевой нагрузки: высокоточные ракеты AGM-114/бомбы с лазерным наведением GBU-12 Paveway-II/ракеты «воздух-воздух» AIM-9X/прочие виды вооружений. Таким образом, вероятно, что российскому истребителю серьезно не поздоровилось.

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