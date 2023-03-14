Эксперты ISW рассказали, что российские оккупанты объединили штурмовые подразделения в структуры батальонов, полков и бригад. В армии Путина есть как постоянные «штурмовые отряды», так и специальные временные, информирует «НБН».

Аналитики объяснили, что временные «штурмовые отряды» захватчики создают для конкретных ситуаций, а постоянные формируют для прорыва позиций украинских защитников, а также для ведения боевых действий в городах по типу тактики «вагнеровцев» в районе Бахмута Донецкой области.

Как отмечают в Институте изучения войны, некоторые такие отряды в ВС РФ применяли в карательных целях, укомплектовывая такие подразделения проблемными бойцами за плохое поведение и непослушание.

Ранее в ISW рассказали о потерях ЧВК «Вагнер» в боях за Бахмут. Специалисты сообщили о ликвидации самых эффективных подразделений армии олигарха Евгения Пригожина.