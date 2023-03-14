О том, что российские оккупанты не прекращают штурмовать окрестности Бахмута, и боевые действия зачастую переходят к столкновению практически вплотную, но защитники Украины продолжают удерживать свои оборонные позиции, пишет «НБН», ссылаясь на карту, размещенную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В частности, армия страны-агрессора не оставляет тщетных попыток захватить город Бахмут. Также, захватчики стараются прорвать украинские укрепления на Купянском и Лиманском направлениях. Кроме того, аналогичные безуспешные наступательные действия российских оккупантов зафиксированы на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Впрочем, число атак «штурмовиков» российских сил под Донецком существенно снизилось, если сравнивать с прошлой неделей. Вероятная причина — россияне пытаются компенсировать собственные потери «живой силы», чтобы перейти к дальнейшим наступательным действиям.

При этом, как на Запорожском, так и на Херсонском направлениях, оккупанты сохраняют оборонительную тактику.

Ранее мы писали, что пехотные бои идут в упор – офицер ВСУ рассказал, как продвигается оборона Бахмута.