В эфире «24 канала» военный рассказал, как проходит оборона Бахмута. По словам Кудряшова, украинские военные делают все возможное, чтобы максимально сохранить логистическое сообщение, что дается им очень большой ценой, информирует «НБН».

Офицер отметил, что ситуация в городе по-прежнему сложная, но контролируется нашими бойцами. Ежедневно в Бахмуте происходит «артиллерийский пинг-понг», оккупанты бьют по переднему краю и логистическим путям.

Также в городе постоянно продолжаются пехотные бои в упор, дистанция которых составляет от 5 до 50 метров. Кудряшов отмечает, что защитники то отходят на удачные позиции, то запрыгивают в окопы к «освободителям» и восстанавливают утраченные позиции.

Ранее о ситуации вокруг Бахмута рассказал командующий Сухопутных войск Александр Сырский. Военачальник сообщил о плане «вагнеровцев» по оккупации города.