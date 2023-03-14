Британская разведка сообщила, что за последние недели в российских войсках особенно накалилась проблема нехватки артиллерийских боеприпасов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Дефицит артиллерийских снарядов обострился настолько, что на некоторых участках фронта в отношении захватчиков применяют карательные меры. Недостаток боеприпасов – главная причина, по которой ни одно подразделение ВС РФ не смогло провести оперативно значимые наступления.

В ведомстве отмечают, что путинская армия начала использовать старые запасы снарядов, которые ранее сочли непригодными. В марте глава Кремля издал указ, установив меры для Министерства промышленности и торговли РФ по обходу полномочий руководителей предприятий оборонной промышленности, которые не выполняют производственные задачи.

Также государство-террорист начало применять принципы командной экономики к своему ВПК. Российское руководство осознает, что оборонные производственные мощности страны – главное уязвимое место в ведении войны.

Ранее британская разведка рассказала, как отразится на «вагнеровцах» отсутствие у владельца ЧВК Евгения Пригожина возможности вербовать на войну российских заключенных.