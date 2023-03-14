О том, что вопрос передачи современных самолетов нашей стране существенно не скажется на предстоящем контрнаступлении ВСУ, но есть множество иных позитивно влияющих условий, пишет «НБН», ссылаясь на речь министра обороны Украины Алексея Резникова, размещенную YouTube-каналом «Ukraine Media Center Odesa».

По словам Резникова, современная авиация необходима Украине в качестве усиления нашей противовоздушной обороны. В частности, сейчас ВСУ ощущает нехватку систем Patriot/NASAMS/Crotale и подобных. Поэтому, на первом месте — постараться убедить партнеров, что «нужно принять решение об основном боевом самолете, как элементе защиты в первую очередь».

Также, глава Минобороны подчеркнул — вопрос самолетов негативно не затронет ожидаемое контрнаступление ВСУ, но серьезно поможет сберечь как можно больше человеческих жизней. Кроме того, успешность наступления ВСУ зависит и от воплощения таких факторов, как:

перевод врага в «глухую оборону»;

прекращение доминирования РФ в воздухе;

уничтожение логистики.

Ранее мы писали, что Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине.