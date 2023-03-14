Как информирует «НБН», об этом говорится в материале телеграм-канала UKRAINIAN MILITANT.

Также ресурс обнародовал видеозапись, на которой боевой самолет РФ исчезает с радаров над Бахмутом.

На кадрах с монитора можно увидеть движение цели под отметкой 9653(а)-ПП10690. Авиация врага заходила в Бахмут с направления сел Бахмутское и Подгородное.

Примечательно, что самолет исчез с радаров после того, как один из украинских бойцов сказал следующие слова: «Собьют пацаны, не собьют?».

Напомним, ранее мы писали о том, как украинские военные атакуют оккупантов в Донецке.