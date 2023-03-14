Как информирует «НБН», полное видео действий экипажа танка ВСУ обнародовал телеграм-канал WarLife 18+ Россия Украина Война.

На кадрах можно увидеть, как движущийся танк ВСУ открывает огонь из пушки по позициям захватчиков РФ. Ранее в Сети уже появлялись подобного рода видео, однако они были длительностью в несколько десятков секунд. В данном случае, ресурс обнародовал кадры, которые продолжаются более восьми минут.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в районе Бахмута с радаров пропал вражеский боевой самолет.