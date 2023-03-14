Как сообщает «НБН«, об этом сообщили городской голова Иван Федоров и коллаборант Владимир Рогов.

Кроме того, по информации издания РИА Мелитополь, в городе произошел подрыв автомобиля по адресу Героев Украины, 48. Звук взрыва был слышен во дворе жилой девятиэтажки. Также известно об убийстве «чиновника», но спустя некоторое время появилась информация о подрыве автомобиля, который принадлежал пожарному-коллаборанту Дмитрию Кучеркову.

В свою очередь коллаборант Владимир Рогов отметил, что взорванный автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» якобы был собственностью местного предпринимателя Ивана Ткача, владеющего одной из крупнейших транспортных компаний Мелитополя.

Сперва Рогов сообщил, что в результате взрыва пострадал один человек, позже о пострадавших мужчине и женщине. В то же время известно, что взрыв был осуществлен при помощи самодельного взрывного устройства.

Российский ставленник в Запорожской области сообщил, что «согласно предварительным данным, сила взрыва, который уничтожил автомобиль в районе рынка на ул. Кирова, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Мелитополе прогремели сильные взрывы.