В эфире национального телемарафона Федоров сообщил, что в Васильевском районе коллаборанты продумывают свои действия на случай контрнаступления ВСУ. Предатели Украины рассчитывают, что в течение считанных часов они смогут сбежать на территорию временно захваченного Крымского полуострова, информирует «НБН».

По словам главы Мелитополя, оккупанты проводят переучет коллаборантов и думают о способах их «эвакуации». Однако россияне намерены какую-то часть предателей Украины не увозить, оставив на временно захваченной территории.

Мэр добавил, что помимо этого «освободители» начали самостоятельно избавляться от коллаборантов. В Васильевском районе путинские солдаты посадили на подвал одного из «заместителей военной администрации». Предателя Украины обвинили в разворовывании денег.

Как сообщалось, в ОК «Юг» рассказали о подготовке россиян к «жесту доброй воли» на левобережье Херсонской области.