В эфире национального телемарафона Дмитрашковский рассказал, что еще неделю назад россияне использовали множество реактивных и артиллерийских снарядов, однако сегодня уменьшилось количество таких обстрелов, информирует «НБН».

Он отметил, что фиксируется и снижение наступательных действий путинских оккупационных сил. Ранее захватчики штурмовали позиции украинских защитников по 100 раз в сутки, сейчас же оккупанты днем осуществляют от 20 до 29 таких операций, а ночью – от 2 до 9.

В темное время суток «освободители» проводят штурмы в попытке обнаружить позиции и огневые точки ВСУ, чтобы в течении дня наносить по ним артиллерийские удары.

Дмитрашковский констатировал, что «вторая армия мира» потеряла наступательный потенциал. Во время штурмовых действий за последнюю неделю армия Путина потеряла большое количество личного состава и боевой техники.

Представитель пресс-центра добавил, что ночные вылазки россияне чаще всего совершают, чтобы забрать своих «двухсотых» и «трехсотых».

Ранее в пресс-центре ОК «Юг» заявили, что россияне готовятся сбежать с левого берега Херсонщины.